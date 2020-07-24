شكرا لقرائتكم خبر عن وسط البحر.. حسين الشحات يوثق عطلته الصيفية مع أطفاله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بتفاصيل رحلته الصيفية التي يقضيها حالياً مع عائلته وأطفاله على إحدى الشواطئ. ونشر الشحات، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ظهر من خلالها وهو يسبح داخل إحدى حمامات السباحة برفقه أطفاله، وفي صورة أخري وهو أعلى أحد المراكب في رحلة داخل البحر.

في سياق متصل، اطمأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة حسين الشحات لاعب الفريق بعد إجراء عملية الفتاق خلال الفترة الماضية، واستفسر المدير الفني عن تطورات حالة اللاعب الذى يخوض حالياً فترة نقاهة فى المنزل بعد الجراحة.

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ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات فقرة تدريب بسيطة خلال أيام بالمران على دراجة منزلية "البدّال" كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل من جراحة "الفتاق" التى ستُبعد الشحات عن الملاعب قرابة الثلاثة أشهر.





ويواجه حسن الشحات حالة سوء الحظ خلال الفترة الحالية، بعدما أجرى منذ فترة قريبة عملية "الفتاق"، ليغيب عن تدريبات الأهلى، ولم تكن عملية سوء الحظ فى غياب اللاعب عن التدريبات الأولى للأهلى وحسب بسبب تأخره فى اجراء الجراحة، ولكن كان بسبب توابع تلك العملية التى على الرغم من بساطتها باتت تهدد اللاعب بالغياب عن الأهلى خلال الأربع شهور القادمة، بما يعنى غيابه عن بطولة دورى أبطال أفريقيا التى تستأنف فى سبتمبر المقبل من الدور نصف النهائي، بل ونهاية الموسم الجارى للشحات مع الأهلي.