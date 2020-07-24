شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن إيقاف أحمد فتحى وإكرامى 4 أسابيع نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع اتحاد الكرة عن القرار السابق بإيقاف وتجميد أى لاعب ينتقل لناد آخر فى الأسابيع الأربعة الأخيرة من الدورى هذا الموسم، بعد قرار الجبلاية بفتح باب القيد الصيفى قبل نهاية الموسم بأربعة أسابيع بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف أى لاعب ينتقل من ناديه لناد آخر فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، للحفاظ على تكافؤ الفرص والشفافية، قبل أن يتم التراجع والسماح للاعبين بالاستمرار رغم القيد فى النادى الجديد، على أن يتم الانتقال والقيد فقط ثم يتم الانتقال للنادى الجديد فى الموسم الجديد.

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بذلك يكون من حق الأهلى الاحتفاظ بأحمد فتحى وشريف إكرامى لآخر مباراة فى الدورى هذا الموسم حتى فى حالة قيدهما فى بيراميدز قبل انتهاء الدورى الحالى، على أن ينضمان للفريق الجديد مطلع الموسم المقبل.