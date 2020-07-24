شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشيخ، نجم النادى الأهلى، أن الفترة الماضية كانت شديدة الصعوبة فى ظل إيقاف كرة القدم بسبب جائحة كورونا، مبدياً رضاه عن أداء فريقه فى مواجهة سموحة الودية التى أقيمت مساء اليوم الجمعة، وقال أحمد الشيخ فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كنت متشوق لعودة كرة القدم بعد غياب أكثر من 3 أشهر ونصف.. حرصنا على مؤازرة حمدى فتحى بعد اصابته بكورونا ونتمنى من الله أن يزول الوباء وأن يتم شفاء حمدى فتحى وكل المصابين على خير".

وأضاف أحمد الشيخ أن تركيز اللاعبين حالياً منصب على حسم بطولة دورى أبطال أفريقيا بغض النظر عن مكان إقامة باقى مباريات البطولة، أو إقامة الدور نصف النهائى على مباراة واحدة أو بطريقة المباراتين، وتابع الشيخ أنه يركز حالياً فى مشواره مع الأهلى ولا يشغل باله بالعروض التى تلقاها سواء بالرحيل نهائياً أو على طريقة الإعارة، مشدداً أن كل الأمور مؤجلة لحين انتهاء الموسم.

وانتهت مواجهة الأهلى وسموحة الودية التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن فى الدقيقة 80، كهربا فى الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاى فى الدقيقة 81.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى ارتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى قبل نهاية الشوط الأول، فى الوقت الذى ارتفع نسق الأداء فى الشوط الثانى خاصة من جانب الأهلى الذى سيطر على أحداثه بالكامل وخلق العديد من الفرص نجح فى احراز ثلاثة منها عن طريق مروان محسن وكهربا وجونيور أجاي.