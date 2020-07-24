شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: فايلر نجح فى تطوير الشق الهجومى للسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، نجح فى تطوير الشق الهجومى لعمرو السولية، وظهر ذلك بوضوح فى الشوط الأول من المباراة الودية المقامة حاليًا أمام سموحة على ملعب مختار التتش، فى إطار استعداد الفريقين لاستئاف مسابقة الدورى المصرى الممتاز من جديد، والمقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.

وأضاف متعب خلال الاستوديو التحليلى لودية الأهلي وسموحة عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن السولية كان فى البداية يكتفى بالشق الدفاعى دون تطوير للجانب الهجومى، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تطور فى هذا الجانب واتضح ذلك من التسديدات التى يرسلها اللاعب بشكل مستمر على مرمى الخصم.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي تغييرات بالجملة مع بداية الشوط الثاني في مواجهة سموحة الودية المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وجاء على أبرز المشاركين في الشوط الثاني أحمد فتحي الذى تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم لصفوف بيراميدز، وتشير النتيجة حالياً لتقدم الفريق الأحمر بهدفين أحرزهما كهربا في الدقيقة 42 ومروان محسن في الدقيقة 50.

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وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجى، وعلى مقاعد البدلاء كل من على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بدر.

وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالي: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادى، كريم يحيى، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.

وتعد مباراة الأهلى وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتى تأتى فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لتحقيق أكثر من هدف فى ودية سموحة اليوم يأتى فى مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة وتحديدًا حمدى فتحى العائد من فترة غياب قاربت على الثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع فى غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضي.

ويحاول الجهاز الفنى للأهلى تجربة بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الحالى بالتتش أيضا.