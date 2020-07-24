شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خطوبة جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت جيانا فاروق، بطلة العالم فى الكاراتيه، بخطبتها اليوم فى جو عائلى ضم أهل وأصدقاء العروسين، بالإضافة إلى لاعبات المنتخب ومدربين اللاعبة أيضا، حيث شهد الحفل تواجد سارة عاصم وياسمين حمدى، وهادية حسنى، بالإضافة إلى محمد عبد الرجال جودة، وعمرو سعد.

ونجحت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن، حيث نشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب، وبذلك أصبحت جيانا أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه.

وكانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.

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واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.



جيانا مع مدربيها