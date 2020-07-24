شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعدل مكافأة دورة الألعاب الأفريقية وبطولات العالم لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تعديل واستكمال التكريم المادى لدورة الألعاب الأفريقية، التي أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، ونشر محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الاثقال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. لا يضيع حق وراءه مطالب.. شكرا للقياده الرياضية د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه الموافقه على التعديل واستكمال التكريم المادى لمكافئة دورة الألعاب الأفريقية.. مبرووك للأبطال حقكم محفوظ".

كما نشر محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال السابق عبر فيس بوك: "شكر واجب للدكتور Ashraf Sobhy استكمال مكافآت بطولتى العالم شباب وناشئين والدوره الأفريقية من لم يشكر الناس لم يشكر الله".

وكان محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الأثقال، تبرأ من لائحة المكافآت الخاصة بالبطولات، ورفض الحصول على 10 آلاف جنيه قيمة مكافأة الحصول على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بالمغرب، لأن هذا تغيير اللائحة وتخفيض قيمة المكافأة.

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واستنكر محمد إيهاب تغيير لائحة المكافآت ما بين عام 2007 والتى قدرت وقتها بـ 25 ألف جنيه وتخفيض المبلغ لـ10 آلاف جنيه فى 2019 متسائلا هل هذا طبيعى؟ ، وعبر إيهاب فى تصريح لـ الخليج 365 عن استيائه من تخفيض قيمة المكافأة، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها اللاعبون حاليا والصرف على التدريب فى المنزل بشراء معدات وحديد وما إلى ذلك، وطلب تعديل اللائحة المالية الخاصة بالبطولات للاعبين لتحفيزهم.



محمد إيهاب