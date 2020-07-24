شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتصدر تويتر عقب ثنائية مباراة سموحة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاح كهربا، لاعب النادى الأهلى، تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء مواجهة الفريق الأحمر وسموحة الودية التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة، بفوز القلعة الأحمر برباعية نظيفة أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن فى الدقيقة 80، كهربا فى الدقيقة 79، وأختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاى فى الدقيقة 81.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى أرتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى قبل نهاية الشوط الأول، فى الوقت الذى ارتفع نسق الأداء فى الشوط الثانى خاصة من جانب الأهلى الذى سيطر على أحداثه بالكامل وخلق العديد من الفرص نجح فى احراز ثلاثة منها عن طريق مروان محسن وكهربا وجونيور أجاي.

وتعد مباراة الأهلى وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتى تأتى فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، وأطمأن فايلرعلى لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة، وجرب فايلر بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الحالى بالتتش أيضا.