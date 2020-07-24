شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يؤهل أنطوى علاجيا للحاق بأول مباراة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لبرنامج تأهيل علاجى مكثف فى الفترة الحالية، من أجل تجهيزه لقيادة هجوم الفريق السماوى، فور عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى الى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

ويعانى جون أنطوى من مزق في عضلات القفص الصدري وهي الإصابة التي سيغيب بسببها لمدة أسبوع عن الملاعب، حيث يحرص الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية ليصبح مؤهل للمشاركة فى الدورى فور عودته.

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وغاب أنطوى عن مواجهة بيراميدز والزمالك الودية، أمس الخميس، على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73.

وكان الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".