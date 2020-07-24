شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على سموحة بهدف كهربا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول فى مواجهة الأهلى وسموحة الودية المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة بتقدم الفريق الأحمر بهدف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، جاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى أرتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجى، وعلى مقاعد البدلاء كل من على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بدر.

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وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالي: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادى، كريم يحيى، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.

وتعد مباراة الأهلى وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتى تأتى فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لتحقيق أكثر من هدف فى ودية سموحة اليوم يأتى فى مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة وتحديدًا حمدى فتحى العائد من فترة غياب قاربت على الثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع فى غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضي.

ويحاول الجهاز الفنى للأهلى تجربة بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الحالى بالتتش أيضا.