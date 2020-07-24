شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بعد مدح الكاف لجماهيره: أسباب عديدة تجعلنا نفخر بمشجعينا هذا واحدا منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد نادى الزمالك على حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تويتر، بعد استعراضه جماهير الفرق الأربعة من ضمنهم الأبيض، والتى تأهلت لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، "الأهلى والزمالك من مصر، الوداد والرجاء من المغرب"، وذلك قبل مبارياتهم فى سبتمبر المقبل، قائلاً: "أسباب عديدة تجعلنا نفخر بمشجعينا هذا واحدا منهم".

واستعرض حساب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر تويتر، هتافات جماهير الفرق الأربعة التى تأهلت لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، قائلاً:"أحكى وأقول وأغنى.. نادى الزمالك يا عُمرى، كلماتهم فيها من الشغف ما يوقِدُ فى لاعبيهم الحماس إلى الثانية الأخيرة"، بينما قال عن جمهور الرجاء المغربى، "يُنسيكَ رقصهم وتلهيكَ ألحانهم وتسرحُ فى أمواج أهازيجهم فتنسى اللقاء".

بينما قال الكاف عن جماهير الوداد البيضاوى، "لا يتعبهم الوقوف؛ ولا يضنيهم الهتاف. يعيشون كل ثانية كأنها الأولى فى حب الوداد".

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يشار إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة الفدم، حدد شهر سبتمبر المقبل لإقامة المتبقى من مباريات دورى أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، وتأهل فريقا الأهلى والزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث يلاقى الأهلى فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربى.

من جانب آخر، اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب خلال الفترة القادمة، على أن تضم اللجنة كلاً من غانم سلطان رئيسا و في عضويتها أحمد عبد الحليم وسعيد الجدي وحمادة عبد اللطيف وحسن بصري، وذلك لاكتشاف المواهب فى جميع محافظات مصر ليستفيد منها قطاع الناشئين، حيث يحظى القطاع و مدرسة الكرة والأكاديميات بدعم مجلس إدارة النادي.

كما اعتمد مجلس الإدارة، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، بدر حامد مدير قطاع الناشئين، أحمد سمير مدير فني للقطاع.