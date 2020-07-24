شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يكشف عن اسم صفقة الأهلي السوبر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، النقاب عن اسم الصفة السوبر التي يحضر النادي الأحمر لإبرامها. وقال وليد، خلال تصريحات تليفزيونية: «أعتقد أن الصفقة السوبر التي سيضمها الأهلي هذا الصيف هو أحمد حجازي». وأضاف: «أرى أن حجازي سيكون إضافة قوية جداً للأهلي في حال عودته من جديد لقلعة الجزيرة». وعن عودة ويست بروميتش ألبيون لمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز قال وليد صلاح الدين: «الأمر ليس مؤثرا على عودته للأهلي». وأتم تصريحاته مؤكداً أن الأهلي قد حسم التتويج بالدوري بنسبة تزيد عن 80%. الجدير بالذكر أن حجازي قد رحل عن صفوف الأهلي في صيف 2017 للاحتراف في الدوري الإنجليزي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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