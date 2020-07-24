شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من المران السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من المران غدًا السبت.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على سموحة برباعية نظيفة، اليوم الجمعة، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما استعدادًا لعودة الدوري.

سجل رباعية الأهلي محمود كهربا «هدفين» ومروان محسن وجونيور أجايي.

ويلتقي الأهلي نظيره الجونة 28 يوليو الجاري، في ثاني وديات الفريق، استعدادًا للدوري ونصف النهائي الأفريقي أمام الوداد.