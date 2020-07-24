شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدث عن أداء كهربا أمام سموحة.. وموقف صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه بشكل كبير عن أداء لاعبي الفريق خلال المباراة الودية أمام سموحة، والفوز بنتيجة «4-0»، اليوم الجمعة.

وقال «فايلر»: «الفريق قدم مستوى جيد أمام سموحة، ونسبة كبيرة راضي عن أداء اللاعبين».

وأشاد «فايلر» بأداء لاعب الوسط عمرو السولية، وكذلك اللاعب محمود كهربا، وتسجيله هدفين، قائلًا إنه يعلم بعدم إمكانية الاعتماد عليه في الدوري حاليًا للإيقاف، لكنه من الممكن الدفع به في المباريات الأفريقية.

وأشار المدير الفني إلى أن السنغالي أليو بادجي لم يقدم أداءً مقنعا خلال اللقاء، مضيفًا أنه سيدفع بجميع اللاعبين خلال ودية الجونة المقبلة المقررة 28 يوليو الجاري، ومن بينهم الحارس مصطفى شوبير، وكذلك صالح جمعة، قائلًا إنه تعامل مع مباراة اليوم على أنها مباراة رسمية يديرها طاقم دولي، من أجل تحقيق استفادة منها.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما بملعب التتش في مقر الأهلي بالجزيرة.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة، في ظل قلة الفرص الخطرة على كلا المرميين، فكانت أولى الفرص الحمراء في الدقيقة السابعة، عندما مرر جيرالدو الكرة من الناحية اليسرى إلى أليو بادجي داخل منطقة الجزاء ليفقد السيطرة عليها وتمر خارج الملعب.

رد عليها حسام حسن لاعب سموحة بتسديدة بعيدة عن المرمى مرت بعيدة عن المرمى، في الدقيقة 12، وبعدها توغل محمد نادي داخل منطقة الجزاء الحمراء، لكن على معلول تدخل في الوقت المناسب وأبعدها لركنية، في الدقيقة 24.

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وفي الدقيقة 40 حصل سموحة على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء نفذها صلاح محسن أعلى مرمى الأهلي، وفي الدقيقة 43 سدد عمرو السولية كرة قوية ارتدت من الحارس الهاني سليمان لتجد كهربا الذي أسكنها الشباك.

وبعد مرور 7 دقائق من الشوط الثاني نجح البديل مروان محسن في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، بعدها لاحت أمام سموحة فرصة تقليص الفارق عبر هجمة مميزة انتهت بركلة «مقصية» علت المرمى، في الدقيقة 68، وينجح محمود كهربا في الدقيقة 79 في تسجيل الهدف الثالث، من هجمة منظمة بدأت بتمريرة من الناحية اليمنى للاعب أحمد الشيخ، ولم تمر سوى دقيقة واحدة ليتمكن جونيور أجايي من إضافة الهدف الرابع.