شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي: تدريبات بدنية قوية.. وعودة «الشامي» و«مخلوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، تدريباتهم اليوم الجمعة، على ملعب الإسماعيلية الفرعى، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف المنافسات الرسمية.

المران شمل على مجموعة من التدريبات البدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبيل انطلاق المنافسات.

كما تطرق مران الدراويش لحصص فنية متنوعة أبرزها التسليم والتسلم واللعب في المساحات قبل أن يختتم بتقسيمة مصغرة.

وشهد المران عودة محمد الشامى ومحمد مخلوف للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما، كما حصل محمد مجدى الجمل قلب الدفاع على راحة اليوم بعد شعوره باجهاد خفيف في العضلة الضامة فيما غاب عمر الوحش بسبب الجرح الذي تعرض له في رأسه على هامش ودية نادى مصر مؤخرا.

فيما أدى عبدالرحمن مجدى تدريبات خفيفة وسيعود للتدريبات الجماعية اعتبارا من الغد.

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