شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تبدأ العد التنازلى لاستضافة أوليمبياد طوكيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ أمس الأول، العد التنازلى في اليابان مع تبقى عام واحد على انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في طوكيو، والتى تأجلت من العام الجارى إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وهذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها اليابان مراسم احتفالية تزامنًا مع تبقى عام واحد على الأوليمبياد، بعد أن أجبر الوباء العالمى اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة المنظمة للأوليمبياد على تأجيلها في مارس الماضى.

ونظم المسؤولون عن الأوليمبياد حفلا صغيرا استمر 15 دقيقة في الحادية عشرة صباح أمس، بتوقيت جرينتش، في الاستاد الأوليمبى في طوكيو، وهو نفس موعد انطلاق الدورة الصيفية المؤجلة في العام المقبل.

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ومن المقرر أن يصدر منظمو الأوليمبياد تسجيل فيديو يتضمن كلمات تقدير ومساندة للرياضيين الذين يستعدون للمشاركة في الدورة الصيفية العام المقبل.

ولا يهتم الكثير من اليابانيين بالاحتفال بهذا اليوم، الذي يأتى بعد 24 ساعة فقط من تسجيل بلادهم 795 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في إحصائية هي الأعلى منذ بداية الجائحة. ومن بين 795 نتيجة إيجابية أكدت اليابان بالفعل إصابة 238 من بينهم بكورونا، لتتخطى حاجز 200 إصابة بالعدوى للمرة التاسعة هذا الشهر.

وكانت قد شهدت 8 حالات إصابة فقط في 25 مايو، حيث تم بعدها إنهاء حالة الطوارئ في المدينة التي ستستضيف الأوليمبياد.

وأكد يوشيرو مورى، رئيس اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو، وتوشيرو مورى، الرئيس التنفيذى للجنة، أن جميع مواقع الاستضافة الأصلية الـ42 باتت جاهزة، بما في ذلك القرية الأوليمبية للرياضيين والمركز الإعلامى. ولكن خبراء صحة أثاروا الشكوك بشأن إمكانية امتلاء مقاعد هذه المواقع الرياضية بالجماهير في ظل استمرار المخاوف من آثار الجائحة.