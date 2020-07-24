شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» على أعتاب التجديد لباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جهز مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خطة أولية لتمديد تعاقد النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق.

وأشارت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، في تقرير لها إلى أن نيمار مثل زميله كيليان مبابى، سيبقى في صفوف بى إس جى للموسم الرابع، وهو ما تعززه كل الأجواء المحيطة باللاعب والنادى الباريسى.

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وأضافت أن كل الأنباء الواردة من غرفة ملابس سان جيرمان، تؤكد أن نيمار يعيش أقصى درجات التركيز، ولديه إصرار كبير على قيادة الفريق بدورى أبطال أوروبا، ومندمج كثيرا بحالة مزاجية جيدة مع اللاعبين والجهاز الفنى.

وذكرت أن نيمار علاقته بالمدير الفنى توماس توخيل أفضل نسبيًا من مبابى، بينما تبقى العلاقة بين النجم البرازيلى ومواطنه ليوناردو، المدير الرياضى للنادى الباريسى، بحاجة للتحسين.

ولفتت إلى أن المفاوضات الرسمية لتمديد تعاقد نيمار، الذي ينتهى صيف 2022، لم تبدأ بعد، إلا أن الطرفين يفضلان الانتظار لما بعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا.