شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يعلن التعاقد مع «واير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برايتون الإنجليزى تعاقده مع جنسن واير، لاعب الوسط الشاب لفريق ويجان أتلتيك.

وشارك واير (18 عاما) في أربع مباريات مع ويجان بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول وهو في سن الخامسة عشرة و280 يوما.

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وتدرج واير، عضو منتخب الشباب، في قطاعات الناشئين في ويجان منذ انضمامه للفريق وهو في الثامنة من العمر.

وذكر ويجان في بيانه: «بداية من كونه أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول وهو في الخامسة عشرة وصولاً لحمل شارة قيادة منتخب بلاده، فقد قدم واير أداء مذهلا للوصول لهذا المستوى، لقد أصبح قائدا وقدوة للعديد من اللاعبين الشباب الآخرين«.

وأضاف البيان: «فى الوقت الذي يمر فيه النادى بأصعب فترة له في التاريخ، فإن بيع جينسن سيسمح لنا ببناء مستقبل جديد».