شكرا لقرائتكم خبر عن موقع «روسينج ذا كوب»: محمد صلاح «الدجاجة التي تبيض ذهبًا» في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر موقع «روسينج ذا كوب» أن المصري محمد صلاح، واصل التألق في الملاعب الإنجليزية، وحقق أفضل مواسمه الكروية على الإطلاق منذ ممارسة اللعبة، وذلك من خلال الأرقام التي حققها الفرعون منذ انضمامه لبطل أوروبا فريق ليفربول.

وقالت الموقع المهتم بأخبار نادي ليفربول: «لم يكن يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الإنجليزى يأمل أو يعتقد، أن صلاح كان قادرًا على تحقيق هذه الأرقام المدمرة عندما حضر المصري لأنفيلد في عام 2017».

وتابع الموقع: «صلاح انضم لليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترلينى، ونجح بالفعل في تحطيم عدة أرقام قياسية وقيادة فريقه للفوز بأهم بطولتين دورى أبطال أوروبا والدوري الإنجليزى، بعد غياب دام 30 عامًا بخلاف نجاحه في الفوز بلقبين كهداف للمسابقة، ومنافسته بقوة على الموسم الثالث وهو ما لم يحدث من قبل».

وأشار الموقع إلى أن صلاح أصبح بالنسبة لمسؤولي النادي والمدير الفني «الدجاجة التي تبيض ذهبًا» كل موسم، بعدما نجح في مضاعفة طموحاته.