شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخفي عرضًا فرنسيًا عن لاعبه الشاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة نادي الزمالك عرضًا من نادي لوريان الفرنسي لضم ياسين مرعي، لاعب فريق الشباب بالنادي.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي القلعة البيضاء تعمدوا إخفاء العرض عن اللاعب، خوفًا من انتقاله إلى النادي الفرنسي، دون علم ناديه. وتلقى اللاعب عرضًا آخر من نادي الملعب التونسي للانتقال إليه خلال الموسم المقبل، لكن إدارة النادي لم تحسم قرارها بشأن الموافقة على رحيله من عدمه.

يذكر أن «مرعي» تم تصعيده مؤخرًا لخوض التدريبات مع الفريق الأول تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.