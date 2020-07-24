شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض انتقال «السعيد» إلى الدوري العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض مسؤولو نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، انتقال عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي، إلى أحد أندية الدوري العراقي، بعد العرض الذي تلقاه اللاعب مؤخرا باعتبار أنه لا يشارك أساسيا في المباريات.

وعلمت «المصري اليوم»، أن أحد وكلا اللاعبين الأجانب أجرى اتصالا بمسئوول في القلعة البيضاء طالبه بضم اللاعب بداية من الموسم المقبل لأحد أندية الدوري العراقي، لكن مسئوولي الأبيض رفضوا رحيل اللاعب.