شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكل لجنة لاكتشاف المواهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب الفترة القادمة. وتضم اللجنة كلا من غانم سلطان رئيسا، وفي عضويتها أحمد عبدالحليم، سعيد الجدي، حمادة عبداللطيف، وحسن بصري، وذلك لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر ليستفيد منها قطاع الناشئين بالنادي. ويحظى القطاع ومدرسة الكرة والأكاديميات بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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