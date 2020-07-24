شكرا لقرائتكم كهربا يسجل ثان أهدافه والثالث للأهلي في مرمى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع محمود عبد المنعم كهربا على الهدف الثالث للأهلي والثاني له في مرمى سموحة بالدقيقة 80 من زمن المباراة الودية المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.

كان كهربا تقدم بالهدف الأول بالدقيقة 43 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف مروان محسن الثاني في الشوط الثاني.

Advertisements

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجى، بينما شارك في الشوط الثاني كلاً من على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بد وأحمد فتحي .

وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالي: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادى، كريم يحيى، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.