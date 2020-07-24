شكرا لقرائتكم كهربا يسجل ثان أهدافه والثالث للأهلي في مرمى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقع محمود عبد المنعم كهربا على الهدف الثالث للأهلي والثاني له في مرمى سموحة بالدقيقة 80 من زمن المباراة الودية المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.
كان كهربا تقدم بالهدف الأول بالدقيقة 43 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف مروان محسن الثاني في الشوط الثاني.
بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجى، بينما شارك في الشوط الثاني كلاً من على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بد وأحمد فتحي .
وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالي: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادى، كريم يحيى، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.
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