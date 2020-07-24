شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ بعد ودية الأهلي وسموحة: كنت متشوق لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال أحمد الشيخ في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"كنت متشوق لعودة كرة القدم بعد غياب أكثر من 3 أشهر ونصف..حرصنا على مؤازرة حمدي فتحي بعد اصابته بكورونا ونتمني من الله أن يزول الوباء وأن يتم شفاء حمدي فتحي وكل المصابين على خير"

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وأضاف أحمد الشيخ أن تركيز اللاعبين حالياً منصب على حسم بطولة دوري أبطال افريقيا بغض النظر عن مكان إقامة باقي مباريات البطولة، أو إقامة الدور نصف النهائي على مباراة واحدة أو بطريقة المباراتين، وتابع الشيخ أنه يركز حالياً في مشواره مع الأهلي ولا يشغل باله بالعروض التي تلقاها سواء بالرحيل نهائياً أو على طريقة الإعارة، مشدداً أن كل الأمور مؤجلة لحين انتهاء الموسم.

انتهت مواجهة الأهلى وسموحة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81.