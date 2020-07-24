شكرا لقرائتكم رغم رحيله لبيراميدز.. فتحي يشارك في ودية الأهلي وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تغييرات بالجمله مع بداية الشوط الثاني في مواجهة سموحة الودية المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وجاء على أبرز المشاركين في الشوط الثاني أحمد فتحي الذي تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم لصفوف بيراميدز، وتشير النتيجة حالياً لتقدم الفريق الأحمر بهدفين أحرزهما كهربا في الدقيقة 42 ومروان محسن في الدقيقة 50

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجى، بينما شارك في الشوط الثاني كلاً من على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بد وأحمد فتحي .

وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالي: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادى، كريم يحيى، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.