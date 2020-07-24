شكرا لقرائتكم جيانا فاروق بطلة العالم في الكاراتيه تحتفل بخطبتها اليوم في جو عائلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت جيانا فاروق بطلة العالم في الكاراتيه بخطبتها اليوم ، في جو عائلى ، ضم أهل و أصدقاء العروسين ، بالإضافة إلى لاعبات المنتخب ومدربين اللاعبة أيضا ، حيث شهد الحفل تواجد سارة عاصم و ياسمين حمدى ، و هادية حسنى ، بالإضافة إلى محمد عبد الرجال جودة ، و عمرو سعد.



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ونجحت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن ، حيث نشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب، وبذلك أصبحت جيانا أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه.

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كانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.

واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثيرمن البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.