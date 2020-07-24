شكرا لقرائتكم كارتيرون يعدل موعد عودة الزمالك للتدريبات عقب نهاية معسكر الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تعديل موعد عودة الفريق للتدريبات عقب نهاية معسكر الإسكندرية والذي استمر لمدة أسبوعين استعدادا لعودة النشاط الرياضي، حيث سيخوض الفريق مرانه غدا في ملعب النادي بميت عقبة في تمام الخامسة مساء استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

ويعود الزمالك لاستئناف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة وادى دجلة، التى ستقام فى الثامنة من مساء بعد غد الأحد، على ملعب بتروسبورت، بعدما كان من المقرر أن يستمر أجازة الزمالك حتى بعد غد الأحد، إلا إن الفرنسى باتريس كارتيرون قرر تعديل البرنامج بعودة التدريبات مساء غد السبت.

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ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكرا جديدا في الإسكندرية، يوم الاثنين المقبل، يتتخلله مواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل بملعب برج العرب، على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام عيد الأضحى ثم ينتظم الفريق فى معسكر مغلق جديد فى برج العرب لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، المقرر إقامتهما باستاد برج العرب يومى 6 و10 من شهر أغسطس المقبل، على الترتيب، وذلك فى منافسات بطولة الدورى الممتاز، وكان معسكر الزمالك السابق فى برج العرب قد شهد خوض الزمالك لمباراتين وديتين أمام سموحة وبيراميدز، انتهت الأولى بفوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف بينما تعرض الفريق الأبيض للخسارة فى اللقاء الثانى بهدف نظيف أمام بيراميدز.