شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يوافق على تعديل واستكمال التكريم المادى لدورة الألعاب الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تعديل واستكمال التكريم المادى لدورة الألعاب الأفريقية ، التي أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى . ، ونشر محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الاثقال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. لا يضيع حق وراءه مطالب.. شكرا للقياده الرياضيه د أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه الموافقه على التعديل و استكمال التكريم المادى لمكافئة دورة الالعاب الأفريقيه .. مبرووك للأبطال حقكم محفوظ

كما نشر محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال السابق عبر الفيس بوك أيضا : شكر واجب للدكتور Ashraf Sobhy استكمال مكافأت بطولتى العالم شباب وناشئين والدوره الافريقيه من لم يشكر الناس لم يشكر الله

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كان محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الأثقال، تبرأ من لائحة المكافآت الخاصة بالبطولات ، ورفض الحصول على 10 آلاف جنيه قيمة مكافأة الحصول على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بالمغرب لأن هذا تغيير اللائحة وتخفيض قيمة المكافأة.

واستنكر محمد إيهاب تغيير لائحة المكافآت مابين عام 2007 والتى قدرت وقتها بـ 25 ألف جنيه وتخفيض المبلغ لـ10 آلاف جنيه فى 2019 متسائلا هل هذا طبيعى؟ ، وعبر إيهاب فى تصريح لـ اليوم السابع عن استيائه من تخفيض قيمة المكافأة، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها اللاعبون حاليا والصرف على التدريب فى المنزل بشراء معدات وحديد وما إلى ذلك، وطلب تعديل اللائحة المالية الخاصة بالبطولات للاعبين لتحفيزهم.