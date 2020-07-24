شكرا لقرائتكم سر مشاركة أحمد فتحي مع الأهلي أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالجوكر أحمد فتحي في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم أمام سموحة السكندري مع الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه المقاولون العرب كما ينافس بدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي تعد البطولة التي يمني الجمهور نفسه بتحقيقها والعودة من جديد للظهور في نهائيات كأس العالم للأندية من جديد.

ويأمل فايلر في الحفاظ على لياقة أحمد فتحي لاعب الفريق حتى نهاية الموسم للاعتماد عليه في المباريات الرسمية سواء بالدوري المصري الممتاز أو بطولة أفريقيا نظراً لعدم وجود بديل للاعب في صفوف القلعة الحمراء ما يجعل الجوكر أحد الأسلحة التي سيلجأ لها المدرب السويسري خلال المباريات الرسمية المقبلة.

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وأعلن نادي بيراميدز انتقال أحمد فتحي رسمياً لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد فشل مفاوضات اللاعب مع إدارة القلعة الحمراء للتجديد له في المواسم المقبلة.

وخاض النادي الأهلي اليوم ودية سموحة في أولى مبارياته الودية التي يسعى من خلالها الى الوصول الحالة الفنية والبدنية التي يأملها المدرب لحسم البطولات التي يشارك فيها.