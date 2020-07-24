شكرا لقرائتكم الشيخ: تركيز لاعبي الاهلي حالياً منصب على حسم بطولة دوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي أن الفترة الماضية كانت شديدة الصعوبة في ظل إيقاف كرة القدم بسبب جائحة كورونا ، مبدياً رضاه عن أداء فريقه في مواجهة سموحة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، وقال أحمد الشيخ في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"كنت متشوق لعودة كرة القدم بعد غياب أكثر من 3 أشهر ونصف..حرصنا على مؤازرة حمدي فتحي بعد اصابته بكورونا ونتمني من الله أن يزول الوباء وأن يتم شفاء حمدي فتحي وكل المصابين على خير"

وأضاف أحمد الشيخ أن تركيز اللاعبين حالياً منصب على حسم بطولة دوري أبطال افريقيا بغض النظر عن مكان إقامة باقي مباريات البطولة، أو إقامة الدور نصف النهائي على مباراة واحدة أو بطريقة المباراتين، وتابع الشيخ أنه يركز حالياً في مشواره مع الأهلي ولا يشغل باله بالعروض التي تلقاها سواء بالرحيل نهائياً أو على طريقة الإعارة، مشدداً أن كل الأمور مؤجلة لحين انتهاء الموسم.

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انتهت مواجهة الأهلى وسموحة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى ارتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى قبل نهاية الشوط الأول، في الوقت الذي ارتفع نسق الأداء في الشوط الثاني خاصة من جانب الأهلي الذي سيطر على أحداثه بالكامل وخلق العديد من الفرص نجح في احراز ثلاثة منها عن طريق مروان محسن وكهربا وجونيور أجاي.