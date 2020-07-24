شكرا لقرائتكم الأهلي يتقدم بالهدف الثاني على سموحة بتوقيع مروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويحاول الجهاز الفني للأهلي تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدوري حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش أيضاً .
وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه علي معلول ومحمود متولي وايمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وافشة وكهربا وأليو بادجي، وعلي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر.
وجاء تشكيل سموحة الأساسي كالتالي: الهاني سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادي، كريم يحيي، ايدي ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولي إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.
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