شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد المصري .. الفريق البورسعيدى يفوز بهدف نظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزاً ودياً على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد سجله كريم العراقى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سجلها فى الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء ، ويستعد الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان وديًا مرة أخرى فى 27 يوليو الجارى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب كما التقى الفريقان وديًا الثلاثاء الماضى حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين، الأولى تقام الأحد المقبل فى تمام السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساءً باستاد المكس، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الاخضر.

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وأعلن يسرى عرفان المدير الإدارى لطلائع الجيش ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق سلبية مسحة كورونا الأخيرة التى خضع لها فريق الطلائع بالكامل مساء الأربعاء، للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى فى معسكر برج العرب بعد ثبوت إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بفيروس كورونا ووجود حالات مخالطة له، وأخطر مسئولو طلائع الجيش نظراءهم فى الزمالك بإلغاء المباراة الودية التى كان مقررًا لها الخامسة عصر الأربعاء الماضى حفاظًا على سلامة الفريقين بعد إصابة عمرو جمال.

كما انضم عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع لمعسكر فريقه بعدما تلقى العزاء فى شقيقه الأكبر الذى وافته المنية صباح الثلاثاء الماضى، وخضع بسيونى لمسحة كورونا مع فريقه وجاءت سلبية أيضاً.

وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الإثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، وخضع الغزال للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.