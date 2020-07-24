شكرا لقرائتكم طنطا يتعادل سلبيا مع إنبى فى مباراة ودية بملعب بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق طنطا بقيادة أيمن المزين مع نظيره إنبى سلبيا فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و المقرر لها يوم 6 أغسطيس المقبل .

ويلاقى فريق طنطا نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى الممتاز يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب الدفاع الجوى ويحتل أبناء السيد البدوى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 38 نقطة .

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وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.