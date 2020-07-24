شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يعتمد تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب برئاسة غانم سلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب خلال الفترة القادمة، على أن تضم اللجنة كلاً من غانم سلطان رئيسا و في عضويتها أحمد عبدالحليم وسعيد الجدي و حماده عبداللطيف وحسن بصري وذلك لاكتشاف المواهب فى جميع محافظات مصر ليستفيد منها قطاع الناشئين، حيث يحظى القطاع و مدرسة الكرة والأكاديميات بدعم مجلس إدارة النادي.

كما اعتمد مجلس الإدارة، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، بدر حامد مدير قطاع الناشئين، أحمد سمير مدير فني للقطاع.

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ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99 وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000 وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001 ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002 وسيد حنفي لفريق 2003 ومدحت مكي لفريق 2004 وشريف خليل لفريق 2005 وأحمد كمال لفريق 2006.

كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية بالزمالك، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فني وانضم أحمد غانم سلطان للقطاع فى وظيفة مخطط الأحمال كما تعيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم يوسف نجل الغزال الراحل إبراهيم يوسف طبيبا.