شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: كهربا يجيد أكثر في "الشمال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأشاد وليد صلاح خلال الاستوديو التحليلى لودية الأهلي وسموحة عبر قناة "أون تايم سبورتس" بالمالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى، مؤكدًا إنه أفضل لاعب فى الشوط الأول من المباراة، وواضح إنه جاهز ولم يتأثر بفترة التوقف بسبب جائحة فيرس كورونا.

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تابع وليد صلاح حديثه، مشيدًا بمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ونجاحه فى التصدى لكرتين مثلا خطورة على مرمى المارد الأحمر، مطالبًا فايلر المدير الفنى بتجربة خطط جديدة مثل 4 – 3 – 3 ، لوضع بدائل فى حالة غياب محمد مجدى أفشة "اللاعب رقم 10".

وانتهت أحداث الشوط الأول فى مواجهة الأهلى وسموحة الودية المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة بتقدم الفريق الأحمر بهدف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، جاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى أرتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى.