شكرا لقرائتكم الأهلي يهزم سموحة برباعية دون رد وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الأهلى فوزا عريضا على ضيفه سموحة بأربعة أهداف دون رد، في الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة.

رباعية الأهلي أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، وأختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى أرتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

في الوقت الذي ارتفع نسق الأداء في الشوط الثاني خاصة من جانب الأهلي الذي سيطر على أحداثه بالكامل وخلق العديد من الفرص نجح في احراز ثلاثة منها عن طريق مروان محسن وكهربا وجونيور أجاي.

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وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجى، بينما شارك في الشوط الثاني كلاً من على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بد وأحمد فتحي .

وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالي: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادى، كريم يحيى، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.

وتعد مباراة الأهلى وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتى تأتى فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، وأطمأن فايلرعلى لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة، وجرب فايلر بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الحالى بالتتش أيضا.