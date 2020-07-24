أكد مصدر بفريق الإنتاج الحربي أن نتيجة مسحة كورونا للمخالطين من مصابي الفريق والتي أجراها الفريق أمس سلبية تماما من أي إصابات طبقا لإخطار اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
وقال مصدر بالإنتاج الحربي لـ”القاهرة24“، إنه قد تم تقسيم الفريق على مجموعتين مصابين وغير مصابين لمنع الاختلاط، وقامت المجموعة الغير مصابة بإجراء المسحة أمس.
وأضاف المصدر: ” تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بشكل مشدد خلال مسحة المصابين ظهر اليوم وفي انتظار النتيجة للاطمئنان على حالة المصابين.
وقد تم تأجيل جميع المباريات الودية للإنتاج الحربي عقب ظهور 18 إصابة بالفريق على رأسها مختار مختار المدير الفني للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة 18 لاعبًا.. سلبية مسحة الإنتاج الحربي للمخالطين من مصابي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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