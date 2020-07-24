الأهلي يتقدم على سموحة بهدف كهربا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي وسموحة، بتقدم الأحمر بهدف نظيف، في المباراة الودية المقامة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لعودة الدوري المصري الممتاز، والمقرر له 6 أغسطس المقبل، بعد توقف المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشهدت أحداث الشوط الأول، هدوءا تاما دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين، باستثناء الهدف الوحيد الذي أحرزه محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الأهلي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ففي الدقيقة 43، قام عمرو السولية بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الهاني سليمان، ليتابعها كهربا بهدف للأهلي.

وبدأ النادي الأهلي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة.

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خط الهجوم: جيرالدو، محمود عبدالمنعم كهربا، آليو بادجي.

موعد مباريات الأهلي في الدوري المصري

مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري1- الأهلي x إنبي.. يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة 15.

2- الأهلي x الإنتاج الحربي.. يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس باستاد السلام ضمن مباريات الجولة 19.

3- الأهلي x أسوان.. يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 20.

4- الزمالك x الأهلي.. يوم السبت الموافق 22 أغسطس باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 21.

5- الأهلي x الجونة.. يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 22.