سرقة منزل نجم ليفربول أثناء احتفاله بالبطولة

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تعرض منزل فابينيو، لاعب خط وسط نادي ليفربول، للسرقة بينما كان يحتفل مع زملائه بفوز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
واقتحم اللصوص منزل فابينيو، البرازيلي الأصل، في اليوم الذي حصل فيه ليفربول على كأس البطولة لأول مرة منذ 30 عاما.
وأعلنت الشرطة في ليفربول سرقة قطع مجوهرات وسيارة أودي آر سي 6 خلال الحادثة، ولكنها أوضحت أنها استعادت السيارة في وقت لاحق في منطقة ويغان.
وقد اكتشف فابينيو عملية السرقة عندما عاد إلي منزله.
وأوضحت الشرطة أن اللصوص استهدفوا منزل لاعب كرة القدم ما بين الساعة 03:00 عصرا يوم الأربعاء والساعة 4:00 صباحا يوم الخميس.
وقد تسلم نجوم الريدز مساء الأربعاء كأس الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزهم على تشيلسي 5-3.
وجرت مراسم استلام الجائزة أمام عائلات أعضاء الفريق، التي حصلت على تصريحات خاصة للحضور.
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