شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز مستمر فى الاحتفال بهدف رجب بكار بودية الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر نادى بيراميدز فى الاحتفال بهدف رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق، فى شباك الزمالك، بالدقيقة 73 من المباراة التي جمعت الفريقين ودياً على استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث نشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز صورة اللاعب خلال مشاركته فى تدريبات اليوم مبتسمًا، وعلقت عليها: "mood".

وكان الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".

جاءت البداية السريعة من هجمة خطيرة للزمالك عن طريق تمريرة رائعة من أوباما إلى مصطفى محمد المنفرد بمرمى بيراميدز ولكن جاءت التسديدة القوية أعلى من القائم، ليرد بيراميدز في الدقيقة 4 عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها عبد الله السعيد ولكن جاءت في العارضة.

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وفى الدقيقة 7، مرر عبد الله السعيد كرة رائعة إلى تراورى الذى انفرد بمرمى الزمالك لينقذ أبو جبل الموقف ويحول تسديدة تراورى إلى ركلة ركنية التي مررها السعيد إلى على جبر وسط خروج أبو جبل من مرماه لتأتي رأسية جبر خارج الشباك وفى الدقيقة 15، مرر أوباما كرة رائعة جديدة إلى مصطفى محمد ولكن لم يحسن استغلالها مهاجم الزمالك وفى الدقيقة 16، انفراد جديد لتراورى ولكن تألق أبو جبل في التصدي لتسديدته.

وفى الدقيقة 38، تعرض محمود علاء مدافع الزمالك للطرد المباشر ليخرج من الملعب وسط حالة من الغضب ويستكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين، وفى الدقيقة 44 مرر ساسى الكرة إلى زيزو لينفرد بمرمى بيراميدز ولكن جاءت تسديدته خارج مرمى بيراميدز وفى الدقيقة 46 جاءت عرضية خطيرة لبيراميدز ليتصدى أبو جبل للكرة على مرتين وانتهى الشوط بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، دفع جهاز بيراميدز بمحمد فتحى بدلا من عمر جابر وأحمد الشناوى بدلا من المهدى سليمان، فى الدقيقة 50، جاءت عرضية خطيرة من أحمد توفيق من الجهة اليمنى لبيراميدز في الفرصة الأولى بهذا الشوط ليسددها محمد حمدى بجوار قائم الزمالك، وفى الدقيقة 60 وسط استحواذ لبيراميدز سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية مرت بجوار قائم الزمالك وفى الدقيقة 61 أجرى بيراميدز بالثلاثى رجب بكار وإسلام عيسى وعبد الله بكرى بدلا من إبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور.

وفى الدقيقة 64، أشهر حكم اللقاء أحمد الغندور، إنذار أصفر لإسلام جابر وسط استمرار الحماس بين الفريقان ودفع جهاز بيراميدز بثلاث تغيييرات جديدة وهم دودو الجباس وعمر لعيونى وإبراهيم عادل على حساب طارق طه ومحمود حمادة وتراورى وفى الدقيقة 73، نجح رجب بكار في تسجيل الهدف الأول لبيراميدز من تسديدة مقوسة رائعة خدعت لتسكن شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك.

وفى الدقيقة 78، بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الدفع بمجموعة من التغييرات بنزول كلا من محمد عنتر وعبد الله جمعة وشيكابالا وعمر السعيد وأحمد عيد على حساب مصطفى محمد وفرجانى ساسى ومحمد عبد الشافى وأحمد زيزو وإسلام جابر، في محاولة من كارتيرون لمنح الفرص للاعبين وتنشيط خطوط الفريق المختلفة ولكن نجح بيراميدز فى النهاية فى الحفاظ على هدف الفوز.