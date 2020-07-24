وليد صلاح الدين: خسارة سموحة وديًا أمام الأهلي ليس لها علاقة بمشوار الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد لاعب الأهلي السابق، أن خسارتي سموحة في مواجهتي الأهلي والزمالك الوديتين، لن تؤثر على مشوار الفريق في دوري we المصري.

وتلقى سموحة هزيمة قاسية بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ودي، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري، وسبقها خسارة اخرى ودية أمام الزمالك.

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وقال صلاح الدين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" خسارة سموحة أمام الأهلي والزمالك وديا ليس لها اي تاثير من قريب او من بعيد على نتائج الفريق".

وأضاف، أن المباريات الودية هدفها الوقوف على مستوى اللاعبين، لكن ليس لها علاقة ان ما حدث سيحدث في المباريات الرسمية.

وأوضح، أن الفريق يجب أن يأخذ تلك المباريات بشكل أكثر جدية ويبحث عن تحقيق الفوز، لكن لا يتأثر بالنتيجة في مشواره في المباريات الرسمية.