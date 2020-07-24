لامبارد يأسف للمواجهة العدوانية مع كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعرب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن أسفه إزاء ما بدر منه خلال وقوفه في منطقة المدير الفني مع يورجن كلوب مدرب ليفربول، أثناء المباراة التي خسرها فريقه 3 / 5 على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء الماضي.

وتم نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حينما بدأ لامبارد،الغاضب، في الصراخ تجاه مقاعد بدلاء ليفربول، وتحديدا تجاه مساعد المدرب بيب ليندرز، بعبارات نابية.

قوال لامبارد اليوم الجمعة قبل مواجهة وولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة الاخيرة :" رأيت مقطع الفيديو، أعتقد أنه من حيث اللغة التي استخدمتها، فيؤسفني ذلك".

وأضاف :"فيما يتعلق بالشغف عن الدفاع عن فريقي، لا، ربما كان بإمكاني أن أتعامل مع الموقف بشكل مختلف قليلا، وألا استخدم هذه اللغة".

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وأفادت تقارير بأن لامبارد أدلى بتعليق آخر وصف فيه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالـ"متعجرف" عقب فوز ليفربول، وهو ما اعتبره كلوب إسلوب غير لائق.

ورد كلوب، الذي يستعد فريقه لمواجهة مضيفه نيوكاسل يوم الأحد :"لسنا متعجرفين".

وأضاف :"كان لامبارد في أجواء تنافسية، أحترم هذا. قل ما تشاء في هذا الموقف، إنها عاطفة خالصة، جاء للفوز والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وأنا احترم هذا كثيرا".

وأكد :"ولكن يجب عليه أن يتعلمه هو أن الحديث عن هذا عقب المباراة، ليس مقبولا. إنه مدرب شاب ولكن هذا ما يجب عليه أن يتعلمه."