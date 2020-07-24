أزمة بخصوص إذاعة مباراة الأهلي وسموحة بسبب وحدة البث الخارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نشبت أزمة قبل دقائق من مباراة الأهلي وسموحة الودية المقرر أن تقام مساء الخمس على ملعب مختار التتش في إطار استعداد الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن تقام المباراة الساعة الخامسة مساءً إلا أن تأخر انطلاقها دقائق.

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وأفاد مراسل الخليج 365 إن إدارة الأهلي اعترضت على إذاعة المباراة عبر جهاز (التي فيو) وأصرت على استخدام وحدة البث الخارجي وإلا عدم البث.

وجاء الاعتراض بسبب عدم جودة الإخراج عبر جهاز (التي فيو) عكس وحدة البث الخارجي وذلك لحرص إدارة الأهلي على إخراج المباراة بشكل يليق بالنادي و لاعبيه وقيمته التسويقية وجماهيره المتعطشة لمشاهدة فريقه بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووافقت إدارة الأهلي بعد تدخل مع مسئولي قناة "أون تايم سبورتس" لضيق الوقت بعد حصلتوها علي تعهدات من القناة بإذاعة المباريات المقبلة عبر وحدة البث الخارجية.