محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سموحة الودية التي تقام الساعة الخامسة مساءاً على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأحمر بالجزيرة . إقرأ أيضا .. دليلك لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة .. القناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع ويلعب الأهلي مباراته الودية الأولي بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) استعداداً لاستئناف بطولة الدوري. اقرأ أيضا .. عودة الأهلي.. الجماهير تترقب ظهور طال انتظاره أمام سموحة ودفع فايلر بالسنغالي أليو بادجي في مركز المهاجم الصريح ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن وجيرالدو وكهربا ليكون التشكيل كالتالي: حراسة المرمي : محمد الشناوي. الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - محمود متولي- على معلول. Advertisements وسط الملعب : عمرو السولية - أليو ديانج الوسط المهاجم : كهربا - محمد مجدي قفشة - جيرالدو. الهجوم : بادجي. وضم تشكيل سموحة الذي أعلنه حمادة صدقي 4 ناشين سابقين في قطاع الناشئين بالأهلي وأبرزهم الثلاثي المعار : كريم يحى ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن بالإضافة إلي محمد طلعت الذي لعب للقطاع موسم 2008-2009 . ويعتمد صدقي على طريقة 4-4-2 وتشكيل كالتالي: حراسة المرمي : الهاني سليمان. الدفاع : كريم يحيى - رجب نبيل - محمد عبد المنعم- محمود معاذ. وسط الملعب : إيدي إيمومو - أحمد جمال - محمد نادي - محمد طلعت. الوسط المهاجم : صلاح محسن - حسام حسن.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة .. وصدقي يواجه فايلر بشبابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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