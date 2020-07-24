ليلة كهربا.. الأهلي يكتسح سموحة وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة مساء اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين لاسئتناف بطولة الدوري.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للأهلي بعد غياب لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

ويدين الأهلي بالفضل في الفوز العريض على سموحة إلى محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، الذي تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف خلال اللقاء.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات الدوري، وكذلك مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يتم استئناف البطولتين بعد توقف الدوري فترة طويلة.

ويعود الأهلي لمواجهات الدوري يوم 9 أغسطس المقبل بلقاء إنبي، قبل ملاقاة كل من الإنتاج الحربي وأسوان والزمالك والجونة أيام 14 و17 و22 و26 من الشهر نفسه.

تشكيل الفريقين:

أعلن رينيه فايلر تشكيل الأهلي، والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، جيرالدو.

وفي الهجوم: أليو بادجي.

وتم استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق في المباراة، حيث جلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، جونيور أجايي، محمد شكري، أحمد الشيخ، مروان محسن، عربي بدر.

أعلن حمادة صدقي تشكيل سموحة، والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمي: الهاني سليمان.

الدفاع: كريم يحيى - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - محمود معاذ.

وسط الملعب: إيدي إيمومو - أحمد جمال - محمد نادي - محمد طلعت.

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وفي الهجوم: صلاح محسن - حسام حسن.

ملخص المباراة:

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الفريقين بحثًا عن هدف المبادرة، حيث استحوذ الأهلي على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة، وسط محاولات من جانب لاعبي سموحة لإيقاف تقدم لاعبي الأهلي المبكر بحثًا عن الهدف الأول.

وانطلق عمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي، في منتصف الشوط الأول وسدد كرة قوية مرت بجوار مرمى الهاني سليمان حارس سموحة.

وتواصل ضغط الأهلي بحثًا عن الهدف الأول قبل سقوط محمود كهربا للإصابة، بعد تدخل قوي من أحد لاعبي سموحة قبل أن يستأنف اللعب من جديد.

وينحصر اللعب في منتصف الملعب، وسط محاولات من جانب سموحة لتشكيل خطورة على مرمى الأهلي، لكن دفاع الأهلي أوقف محاولات سموحة الهجومية، وفي الدقيقة 30 يوقف إبراهيم نور الدين حكم المباراة اللقاء لالتقاط الأنفاس ولمنح اللاعبين فرصة تناول المياه.

انتظر الأهلي حتى الدقيقة الـ43 من عمر المباراة ليفتتح التسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، بعدما أطلق عمرو السولية تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان حارس سموحة، لترتد الكرة داخل المنطقة ويتابعها كهربا بقدمه اليسرى مباشرةً في الشباك الخالية.

أجرى فايلر تعديلات بالجملة على تشكيل الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني، بعد الدفع بكل من علي لطفي وأحمد فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شكري والعربي بدر وأحمد الشيخ وجونيور أجايي ومروان محسن بدلا من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وأليو ديانج.

وبالتالي دفع فايلر بجميع أوراقه البديلة، مع الإبقاء على الثنائي عمرو السولية ومحمود كهربا في التشكيل الأساسي، اللذان سيخوضان المباراة كاملةً.

وضاعف البديل مروان محسن النتيجة للأهلي في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء، بعدما استغل تمريرة أرضية من محمود كهربا داخل منطقة الجزاء ليودعها بسهولة داخل شباك الهاني سليمان.

حاول الأهلي تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ61 بعدما أطلق أحمد الشيخ تسديدة رائعة بقدمه اليسرى، لكن الحارس البديل لسموحة عمر صبحي تألق في التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ69، سنحت فرصة لسموحة بعدما ارتدت الكرة من الحارس علي لطفي ليتابعها أحمد حسن مكي بمقصية علت العارضة الأفقية لتستمر النتيجة (2-0).

كاد أحمد فتحي أن يسجل ثالث أهداف الأهلي قي الدقيقة الـ79، بعدما استغل اللاعب تمريرة بالكعب من أحمد الشيخ ليسددها قوية، لكن الحارس عمر صبحي نجح في التصدي لها ببراعة.

وفي الدقيقة الـ80، سجل الأهلي الهدف الثالث بشكل رائع بعد سلسلة تمريرات بدأها أحمد الشيخ، حيث مرر الكرة إلى أحمد فتحي ثم إلى عمرو السولية، ليمهدها بالكعب إلى كهربا ويسددها الأخير مباشرةً داخل الشباك، معلنا عن الهدف الثالث للفريق الأحمر والشخصي الثاني له في المباراة.

وبعد دقيقة واحدة، عاد الأهلي ليسجل الهدف الرابع، بعدما انطلق مروان محسن بالكرة في الجبهة اليمنى وسط غياب مدافعي سموحة، ليسددها بقوة لتصطدم بالحارس عمر صلاح وترتطم بالقائم الأيسر، لترتد الكرة إلى النيجيري جونيور أجايي ويتباعها داخل الشباك في الدقيقة الـ81 من اللقاء.

وفي الدقيقة الـ87، لجأ أحمد الشيخ إلى مهارته الفردية ليتوغل ويعود ليهدد مرمى سموحة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت فوق العارضة الأفقية.

مرت الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني دون خطورة، حتى أطلق حكم المباراة إبراهيم نور الدين صافرته، معلنًا نهاية المباراة باكتساح الأهلي لسموحة (4-0).