مانشستر يونايتد يتفاوض مع بديل سانشو

فتح مسؤولو مانشستر يونايتد باب التفاوض مع مدافع بايرن ميونخ كينجسلي كومان تحسبا لفشل المفاوضات التي يجريها النادي مع جيدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.
وكشفت شبكة ذا أثلتيك في تقرير لها عن استهداف مانشستر يونايتد التعاقد مع الجناح الفرنسي كومان لاعب بايرن ميونيخ، ولكن الهدف الأوليبقى جيدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.
وكشف التقرير أن يونايتد بدأ بالفعل في مناقشة فكرة التعاقد مع كومان، سواء عن طريق الشراء النهائي أو عن طريق الاستعارة لمدة موسم خاصة وان اللاعب يرحب بفكرة اللعبفي الدوري الإنجليزي وتحديدا مع مانشستر يونايتد، في ظل تواجد الثنائي الفرنسي بول بوجبا وأنتوني مارسيال.
وشارك كومان في 35 مباراة في كل البطولات الموسم الماضي مع بايرن، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع مثلهم، وكان قد لعب مع يوفنتوس 22 مباراة ونجح في التسجيل مرة واحدة ، في حين شارك كومان مع منتخب فرنسا في 22 مباراة دولية.
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