غدا.. انطلاق تدريبات منتخب السلاح في المركز الأولمبي

أعلن مجلس ادارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، عن انطلاق تدريبات المنتخب الأول بداية من غد السبت في المركز الأولمبي بالمعادي.
واستقر مجلس الادارة على ان يتجمع المنتخب لمدةيومين اسبوعيا بحيث تكون البداية بالمنتخب التي تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو و فرق الناشئين مع تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية والصحية.
و كان منتخب السلاح قد خاض معسكرا مغلقا بالغردقة وحصل على فترة راحة لمدة 3 أيام، قبل انطلاق التدريبات من جديد في المركز الأولمبي غدا.
يذكر أن منتخبي سلاح الشيش رجال وسيدات، نجحا في التأهل إلى دورة اللعاب الأولمبية طوكيو 2021 .
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