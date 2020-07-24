حرصت مجموعة من جماهير النادي الأهلي على متابعة لقاء سموحة الودي مساء اليوم الجمعة من أعلى برج القاهرة. من أعلى برج القاهرة. وتواجدت بعض الجماهير في أعلى برج القاهرة لمتابعة المباراة الودية التي تقام بدون جماهير. برج القاهرة لمتابعة المباراة الودية التي تقام بدون جماهير. ويستعد الأهلي لاستكمال بطولة الدوري بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جماهير الأهلي تتابع ودية سموحة من برج القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.