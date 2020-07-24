بعد تأهله لأبطال أوروبا.. لاتسيو الإيطالي مطلوب في جوجل مصر

تصدر فريق "لاتسيو" الإيطالي، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعدما نجح أمس من خطف ثلاثة نقاط أمام كالياري بنتيجة بهدفين مقابل هدف، أمس الخميس، في الجولة الـ35 من عمر

المسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع "لاتسيو" رصيده إلى 72 نقطة في المركز الرابع، ليضمن تأهله إلى دور مجموعات أبطال أوروبا، برفقة الثلاثي يوفنتوس وأتالانتا وإنتر ميلان.

ويشار إلى أن مباراة لاتسيو وكالياري، شهدت أحداث صعبة على الأول، وذلك لتسجيل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الهدف الأول كالياري، إلا أن نجح ميلينكوفيتش سافيتش لحصد التعادل لفريقه بعد مرور دقيقتين من زمن الشوط الثاني، قبل أن ينهي تشيرو إيموبيلي المباراة بالهدف الثاني.

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أهداف مباراة لاتسيو ضد كالياري: