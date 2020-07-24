الأهلي يهزم سموحة برباعية وديا

فاز فريق الأهلي على نظيره سموحة بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

تقدم الأهلي بهدف محمود كهربا في الدقيقة 43، واضاف مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 51 قبل ان يعاود كهربا التسجيل بالهدف الثاني له

والثالث لفريقه في الدقيقة 80 ، واختتم رباعية الأهلي اللاعب جونيور اجايي في الدقيقة 81 .

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة الودية المقرر لها الخامسة مساء

اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني.

Advertisements

وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر وأحمد فتحي.