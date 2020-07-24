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رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد بداية الموسم الجديد

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أعلنت رابطة لكرة القدم اليوم الجمعة، عن موعد انطلاق الموسم الجديد 2020/2021 .

وتقرر بداية الموسم يوم 12 سبتمبر المقبل، على ان ينتهي في 23 مايو من العام

الجديد.

في حين تواصل رابطة الدوري اإنجليزي التشاور مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة البطولة الإنجليزية بشأن البطولات الأخرى.

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