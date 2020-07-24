رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد بداية الموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن موعد انطلاق الموسم الجديد 2020/2021 .
وتقرر بداية الموسم يوم 12 سبتمبر المقبل، على ان ينتهي في 23 مايو من العامالجديد.
في حين تواصل رابطة الدوري اإنجليزي التشاور مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة البطولة الإنجليزية بشأن البطولات الأخرى.
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